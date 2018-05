L’amministrazione di Azzate sotto la lente dei sindacati

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dalla Spi Cgil – Fnp Cisl –UilP zona di Varese e Azzate.

I sindacati pensionati della zona di Varese hanno di recente incontrato l’Amministrazione Comunale di Azzate, alla presenza di Gianmario Bernasconi ed Enzo Vignola, sindaco e vicesindaco, Lucia Marangon, assessore ai servizi alla persona, ed hanno registrato convergenza in merito ad alcuni temi trattati, riguardanti le politiche fiscali, sociali e, più in generale, il Bilancio di Previsione 2018.

Temi che da anni costituiscono la ragione di confronto tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni comunali della nostra provincia, nel comune proposito di rispondere sempre meglio ai bisogni di cittadini, lavoratori e pensionati.

In particolare si è registrata sintonia sulle seguenti linee d’indirizzo:

1. Sostegno dell’equità, della lotta all’evasione e, nella misura del possibile, della progressività fiscale e tariffaria

2. Evitare tagli ai servizi e contenere il massimo possibile ritocchi tariffari nei servizi a domanda individuale.

3. Forte impegno dell’amministrazione comunale a interagire con alcuni comuni per potenziare la gestione associata dei servizi o meglio per avviare un processo di convenzione/unione tra comuni, allo scopo di razionalizzare e rendere ottimali alcuni servizi, ma anche di realizzare economia di scala, risparmiando risorse.



Sottolineiamo alcuni punti.

Fiscalità locale. E’ stata accolta la proposta dei sindacati di innalzare a 15.000 euro di reddito la quota esente relativa all’addizionale comunale; si apprezzano la riduzione dell’aliquota IMU ed il lieve aumento dei costi del servizio rifiuti, in cambio di nuovi servizi e nuovi investimenti da parte della Coinger, società che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Servizi sociali ed alla persona. Accolta la proposta dei sindacati di evitare tagli ai servizi, senza aggravare con aumento di costi i cittadini. Va riconosciuto il notevole sforzo, in termini di risorse, per quanto riguarda: l’inserimento al lavoro di soggetti fragili ed il sostegno a minori in comunità o in affido; il contributo ad anziani ricoverati nelle Case di riposo; l’attenzione al reddito di inclusione.

Integrazione ed immigrazione. L’amministrazione comunale di Azzate collabora con la Cooperativa Ballafon relativamente alla presenza sul territorio comunale di 4 richiedenti asilo politico.

Sicurezza. Si sottolinea la positività dell’azione da parte del Comitato di controllo del territorio e della polizia locale, grazie anche alla gestione associata con i comuni di Daverio e di Galliate Lombardo.

Infine Sindacati dei pensionati Cgil – Cisl –Uil e Amministrazione Comunale hanno concordato su due elementi di criticità contenuti nelle norme regionali, sui quali occorrerebbe un’azione congiunta nei confronti delle parti istituzionali: il rifinanziamento e l’estensione dei voucher che consentivano l’aiuto economico alle famiglie di malati con gravissime o gravi patologie (classificati come B1 e B2), sostituiti con i meno efficaci buoni; il limite di soli 3000 euro di scoperto per evitare gli sfratti a carico di cittadini morosi, che sta comportando l’aumento degli sfratti esecutivi.

Spi Cgil –Fnp Cisl –UilPensionati auspicano che relazioni di collaborazione come questo si diffondano sempre più nel nostro territorio.

P.Barboni, M.Bianchi, M.Manfredi, E.Pagani