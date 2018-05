Lanciano gli attrezzi da scasso dal finestrino, li raccolgono i carabinieri

Erano a bordo di una vecchia monovolume dalla quale hanno gettato un borsone con gli attrezzi da scasso, le due persone fermate venerdì sera dai carabinieri di Busto Arsizio. I militari dell’Arma li avevano notati mentre percorrevano una rotonda ai confini con Samarate. Quando i due uomini si sono accorti di essere stati individuati, hanno tentato la fuga, prontamente bloccata dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Veniva anche recuperato il borsone che conteneva numerosissimi attrezzi da scasso, tra cui alcuni strumenti elettrici per tagliare il ferro, probabilmente utilizzati per scardinare le saracinesche dei negozi o parti delle colonnine dei bancomat dei distributori di benzina.

I carabinieri notavano però che il borsone recuperato era completamente bagnato, nonostante quella notte non avesse piovuto. Dopo i controlli di rito e l’identificazione della coppia si scopriva che uno dei due, qualche settimana prima, a bordo di un camper, in circostanze simili, si era dato alla fuga insieme ad un altro complice, entrambi arrestati dai carabinieri dopo un lungo e rocambolesco inseguimento. I due fuggitivi, probabilmente appartenenti a una banda di ladri, venivano così sottoposti anche all’obbligo di firma nei rispettivi comuni, in provincia di Pavia e Bergamo.

Il borsone era dunque bagnato perché rimasto all’aperto per molti giorni, almeno fino a quando i due hanno deciso di venirlo a recuperare dopo averlo abbandonato in qualche zona della città. Oltre a una denuncia per possesso di arnesi da scasso, nei loro confronti verranno avviate anche le pratiche per il foglio da via dal comune di Busto Arsizio.