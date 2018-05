L’Antica Stanza Cortese apre le porte al pubblico

Quante volte vi sarà capitato di passare davanti a un portone chiuso che lascia intuire una casa meravigliosa e pensare: come piacerebbe vedere cosa c’è?

Ecco, ora avrete occasione di visitare uno degli edifici storici più belli di Azzate, l’Antica stanza cortese. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Azzate e Varese Land of food: una mostra fotografica collettiva, un quartetto di musica jazz, i ballerini professionisti, un flûte con un po’ di bollicine per un brindisi e una dimora storica tutta da scoprire e da vivere.

Sabato 19 maggio, per tutto il giorno, l’Antica stanza cortese di via Benizzi Castellani ad Azzate, apre le porte al pubblico anche con visite guidate.

All’interno della villa e del parco si terranno una serie di appuntamenti culturali organizzati e promossi da Varese land of food, il progetto di comunicazione che punta a raccontare tutto il bello e tutto il buono della provincia, ideato dal fotografo e regista Walter Capelli e dal giornalista Andrea Della Bella, e che vede la collaborazione di circa 60 fotografi.

Il momento clou della giornata all’Antica stanza cortese sarà a partire dalle 17, quando Roberto Faravelli, imprenditore milanese, ma con Azzate nel cuore e proprietario della dimora, offrirà ai presenti un calice per brindare.

Ci sarà anche un piccola sorpresa che gli organizzatori terranno segreta finché non arriveranno le prime ombre della sera.

L’ingresso è gratuito.