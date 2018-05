Lara Comi al Parlamento: “Le vittime di stalking vanno protette in tutta Europa”

“Lo stalking deve diventare un reato riconosciuto in tutta Europa”. A dirlo è l’europarlamentare Lara Comi all’indomani della discussione in parlamento a Bruxelles sul tema “I crimini dello stalking e la protezione delle vittime in Europa”.

L’europarlamentare forzista chiede il riconoscimento del reato di stalking a tutti i paesi europei con un coordinamento sulla protezione delle vittime. Comi è particolarmente impegnata su questa materia anche perché lei stessa è stata vittima di stalking.

“Le donne non devono più vivere nella paura – spiega Lara Comi -, hanno il diritto di essere libere. Chiediamo all’Europa di impegnarsi e portare avanti questa causa. Io ho provato sulla mia pelle cosa significa essere vittime di questo reato: so cosa vuol dire non sentirsi libera, subire pressioni, molestie telefoniche, presenze costanti non gradite!.

L’europarlamentare sottoporrà alla Commissione Europea il paradosso che la protezione delle vittime non è omologata ovunque in Europa: “Sono solo 21 gli stati nei quali è riconosciuta e spesso un provvedimento di non avvicinamento stabilito dal giudice è valido in italia ma non negli altri paesi. Dobbiamo avere una visione comune per dare una risposta comune su questo fronte”.