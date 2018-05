Lara Comi al quartier generale di Facebook

«Ho riconsegnato l’invito che il Presidente Antonio Tajani ha rivolto al numero uno di Facebook Mark Zuckerberg, per venire in audizione nel Parlamento Europeo come già ha fatto al Congresso USA». Lo annuncia Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento europeo, che ieri nel corso della sua missione istituzionale negli USA è stata accolta nel quartier generale di Facebook a Menlo Park, in California.

«Anche i consumatori europei, non meno di quelli americani, hanno diritto ad avere risposte sulla protezione dei loro dati personali dopo il caso Cambridge Analytica – spiega Lara Comi – con i rappresentanti della compagnia ho avuto un confronto franco e schietto sul tema della privacy e della protezione dei dati personali degli utenti, spiegando quanto il Parlamento Europeo voglia collaborare attivamente, ma senza sconti né reticenze, con multinazionali del web, affinché si possano creare le condizioni per restituire agli utenti europei la garanzia di un corretto trattamento dei loro dati personali a tutela della libertà e della riservatezza».

In particolare, Lara Comi ha chiesto che “si faccia chiarezza e si ponga efficace barriera su due fronti, il pericolo di interferenza nei processi democratici e le policy di contrasto dei fenomeni del cyberbullismo e del cyberstalking, di cui sono stata anche personalmente vittima”.