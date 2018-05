Lara Comi sui dazi: “L’Europa faccia pressioni per far cambiare idea a Trump”

«A Washington danno per scontato che presto entreranno in vigore i dazi sull’alluminio e sull’acciaio. L’Europa faccia uno sforzo extra per sventare quello che potrebbe essere il primo atto di una guerra commerciale globale». Ad affermarlo, da Washington, dove è in missione istituzionale, è Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento europeo.

«Dagli incontri avuti ieri con alcuni membri del Congresso USA, sia Repubblicani che Democratici, emerge purtroppo che l’orientamento del governo USA è di procedere senza troppe proroghe con l’introduzione dei dazi sull’alluminio e sull’acciaio – spiega Lara Comi – i dazi entreranno presto in vigore, con il rischio di provocare un’escalation che potrebbe sfociare in una vera e propria guerra commerciale globale, dalla quale tutti gli attori hanno solo da perdere. L’Italia forse anche più degli altri visto quanto è importante il nostro export, anche se per fortuna per ora non sono previsti dazi sul food”. Ecco perché è “necessario che l’UE e gli Stati membri facciano ulteriormente pressione sul Presidente Trump affinché cambi idea».