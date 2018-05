L’Arcivescovo Delpini in Cattolica per un convegno sui social media

Sabato 5 maggio alle ore 9,30 presso l’aula Franceschini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, interverrà al Convegno «Social media e video, l’impatto sulle nuove generazioni e l’educazione a una corretta fruizione».

L’appuntamento è parte del corso «Parrocchia comunica» organizzato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Milano, Aiart Lombardia in collaborazione con Ucsi Lombardia.

Più di otto ragazzi su dieci tra i 15 e i 17 anni accedono a Internet tutti i giorni, quasi sempre dal telefono cellulare, con il quale scattano anche foto e girano video. Quasi tutti hanno un profilo sui social media. Tra le attività più praticate in Rete c’è il caricamento o la consultazione di immagini. Quasi il 30% di loro ha subito on line – nell’ultimo anno – un episodio di bullismo di sexting.

Ma i ragazzi hanno tutte le conoscenze necessarie per vivere questa responsabilità? Basta compore e mettere in relazione questi pochi dati per capire quanto sia urgente una riflessione sulla sfida educativa nei confronti degli adolescenti e dei preadolescenti, protagonisti della vita on line.

L’Arcivescovo di Milano aprirà la giornata di studio, mentre le relazioni saranno di Giovanni Baggio, presidente nazionale Aiart e dirigente scolastico; Stefania Garassini presidente Aiart Milano e docente di Editoria multimediale all’Università cattolica; Paolo Braga, docente di Scritture per il cinema e la televisione alla Cattolica e Paola Abbiezzi, segretaria Aiart Milano e docente di Storia della radio e della televisione alla Cattolica di Brescia. Modera mons. Davide Milani, responsabile Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Milano e presidente Fondazione Ente dello Spettacolo.