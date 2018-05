L’area pedonale del centro storico si allarga

L’estate fa rima con serate, magari al fresco e per gustarsi un aperitivo o un gelato dopo cena, in centro.

È su questo che l’amministrazione comunale di Gavirate scommette: tutto sommato sulla voglia di socialità e del godersi un po’ il centro storico cercando di produrre il minor disagio possibile ai residenti.

Da ieri, giovedì 10 maggio è difatti pedonale, e fino a settembre, la parte finale di via Garibaldi all’altezza dell’intersezione con via Marsala.

Da questo punto, quindi è possibile proseguire a piedi, collegandosi alla zona pedonale già esistente che porta nella piazza del Comune.

I residenti possono utilizzare la vi Brunetti nel tratto di scendente per raggiungere le proprietà private o per le operazioni di carico/scarico.

«La scelta – come conferma il sindaco Silvana Alberio – è dettata per aumentare la vivibilità del centro storico e fare di Gavirate un luogo più attrattivo per la bella stagione».

Il percorso è sperimentale ma non riguarderà solo la sera: «In questo modo permetteremo ai commercianti di organizzarsi in maniera più continuativa con tavolini, e iniziative che riguardino l’area pedonale anche nel pomeriggio», confida il vice sindaco Massimo Parola, che conferma anche la fine dei lavori sulle panchine del tratto finale di via Garibaldi.

I posti auto “bruciati” sono in tutto una decina: 5 in via Garibaldi e altrettanti in via Don Brunetti.