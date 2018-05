L’arte appesa a un filo: Miniartextil al Museo del Tessile

Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, nell’ambito di Bart presenta dal 13 maggio la mostra delle opere della XXVII edizione di Miniartextil.

Galleria fotografica Miniartextil al Museo del Tessile 4 di 10

Nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile, i visitatori incontreranno 12 installazioni, come l’onirico labirinto di Kyonori Shimada, che si potrà attraversare lasciandosi cullare dal suo colore, il bianco totale, la visionaria scultura tessile di Alexandra Kehayoglou, la delicata opera di Rolands Krutovs che fa profondamente riflettere sul tema della migrazione così come il lavoro Embrace Again, di Brankika Zilovic; e ancora le due lune di Wlodimierz Cygan, fiber artist polacco.

Spazio poi all’arte contemporanea africana con, sopra tutti, il grande El Anatsui, Leone d’Oro a La Biennale di Venezia del 2015 e il suo Seeds, arazzo rilucente e scintillante e, a seguire, Joel Andrianomearisoa e Vitshois Bondo.

Gin Angri, fotografo comasco di fama internazionale, firma un suo importante scatto, Siamo tutti borderline. Questo lavoro si inserisce in un più ampio progetto di arte terapia fra l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Associazione Oltre Il Giardino di Como e che vede il proprio risultato in mostra nell’arazzo Ferite.

Il cuore del progetto espositivo rimane però rappresentato dai 54 minitessili, piccoli e preziosi lavori di venti centimetri per lato, realizzati da artisti di tutto il mondo e selezionati da una prestigiosa giuria internazionale.

Il Museo del Tessile, sorto su quello che fu lo stabilimento di filatura del cotonificio Ottolini, poi Bustese, racconta oggi uno dei più importanti segmenti dell’industria lombarda, quello della filiera tessile. Miniartextil, nata nel 1991 a Como e oggi nota in tutto il mondo, da sempre seleziona la migliore produzione nel campo della fiber art contemporanea. Da questo incontro è nato uno straordinario progetto culturale che vuole omaggiare una delle più antiche tradizioni produttive della nostra terra, attraverso opere di arte contemporanea che dialogheranno, grazie all’allestimento progettato da Mimmo Totaro, con le sale dell’ex cotonificio che ospita il Museo.

Busto Arsizio si colloca al termine della lunga tournée internazionale che ha visto protagonista Miniartextil: da ottobre 2017, la mostra è stata ospitata a Como, Parigi Montrouge e Gif-Sur-Yvette.

“Miniartextil Borderline arriva a Busto Arsizio in una sede naturale, quella di una grande città dalla radicata tradizione tessile, che ne ha permeato il vissuto, la società, le abitudini, finanche il linguaggio. Vi arriva a conclusione di un trittico di esposizioni che dimostrano

come il tessile si stia rinnovando e come la sua meta-morfosi conduca diritto all’arte. – osserva l’assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio, Manuela Maffioli – Collocazione naturale è inoltre il sito che ospiterà la mostra, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio: un mirabile esempio di archeologia industriale dedicato alla custodia, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio della nostra tradizione tessile, cui, oggi, questa mostra conferisce un plusvalore, completandone la bellezza”.

Trenord emetterà nei giorni di sabato e domenica per la durata della mostra, un biglietto speciale Trenord Day Pass al prezzo di 13 Euro che consentirà di raggiungere Busto in treno da tutte le stazioni servite da Trenord. I bambini con meno di 14 anni viaggeranno gratis se accompagnati da un famigliare titolare del biglietto speciale. Ai possessori del biglietto sarà inoltre applicato uno sconto del 20% sul catalogo della mostra. L’accordo prevede che Trenord sostenga la mostra anche attraverso un’attività di comunicazione sui suoi canali (sito, store, app, newsletter, monitor Milano Cadorna e Porta Garibaldi, volantini).

MINIARTEXTIL BORDERLINE

MUSEO DEL TESSILE E DELLA TRADIZIONE INDUSTRAILE DI BUSTO ARSIZIO

Via Alessandro Volta, 6 – ingresso da Via Galvani – Busto Arsizio

vernissage 13 maggio 2018, ore 11.30

dal 14 maggio al 10 giugno 2018

dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00

giovedì apertura prolungata sino alle ore 21.00

Per prenotazione visite guidate inviare una mail all’indirizzo didattica@comune.bustoarsizio.va.it, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta per lo svolgimento della visita stessa.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Didattica Museale 0331 390242