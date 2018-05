“L’arte dello sguardo” a Germignaga

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino e la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo organizzano un incontro dal titolo “L’arte dello sguardo – Rispecchiandoci negli occhi dell’artista: un dialogo alla ricerca del senso” con Marco Fazio, docente di Storia dell’Arte. L’evento si svolgerà venerdì 8 giugno alle ore 21 presso l’ex Colonia Elioterapica di Germignaga (VA), via Bodmer 12.

“Per chi stai facendo quest’opera?” chiedeva un ragazzino al pittore americano Keith Haring, in un video legato alla realizzazione del murale di Milwaukee. La risposta del pittore, semplice e spiazzante, fu un semplicissimo “per te”.

Da questa suggestione nasce la serata con Marco Fazio, durante la quale cercheremo di riflettere sulle motivazioni che spingono gli artisti a creare, andando ad indagare che cosa li muova in un percorso creativo e umano; ma, insieme, utilizzeremo queste opere come spunti di riflessione su alcuni grandi temi, come testimonianze di cui siamo destinatari e insieme protagonisti. Se è vero, infatti, che l’opera d’arte nasce da uno sguardo, quello dell’artista, va anche detto che senza lo sguardo di noi spettatori tali opere restano molto spesso mute. È necessario, dunque, un dialogo tra sguardi che devono essere educati per poter far emergere e sviluppare il senso della creazione artistica.

L’incontro, a ingresso libero, ha il patrocinio delle amministrazioni comunali di Luino e Germignaga.

Marco Fazio è nato a Luino nel 1982 e vive a Germignaga. Laureato in Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito presso lo stesso ateneo l’abilitazione all’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole superiori. E’ iscritto al corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dopo aver lavorato presso l’Istituto Rosetum di Besozzo e l’Educandato Maria Ss. Bambina di Roggiano, attualmente è docente di “Arte e Territorio” presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” e di Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico Statale “Sereni”. Collabora inoltre all’organizzazione e alla promozione di mostre ed eventi culturali.

Già assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo nel comune di Germignaga (2009 – 2014), dal 25 maggio 2014 ricopre nello stesso ente la carica di sindaco.