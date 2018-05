L’assemblea dei contrari alla fusione tra i comuni

In vista del referendum sulla fusione dei comuni di Ternate e Varano Borghi del 27 maggio (i cittadini saranno chiamati a votare dalle 7 alle 23 ), il gruppo consiliare “Per Varano”, rappresentato nell’occasione dal consigliere Giacomo Caielli, ospiterà a Varano Borghi l’assemblea pubblica “Le ragioni del NO“, un appunatemento per spiegare i motivi di chi è contrario alla fusione.

Interverranno Franco Vasconi, già sindaco di Ternate e Luigi Terzoli, già sindaco di Varano Borghi.

L’assemblea si svolge venerdì 18 maggio, ore 21.00, a Varano Borghi presso la sala comunale “ex mutuo soccorso” (sopra Tigros e Farmacia), V.le Vittorio Veneto 1.