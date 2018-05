L’Assessore Stefano Bruno Galli a Luino

Palazzo Verbania racchiude da sempre il genio del luogo della nostra bella cittadina lacustre. Oggi pomeriggio, l‘Assessore Regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli ha fatto visita allo splendido edificio in fase di riqualificazione grazie ai contributi di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia. Il Sindaco Andrea Pellicini ha indetto una riunione presso la Sala Astini del Municipio, in cui l’Assessore Galli e il suo Capo di Gabinetto Monica Baruzzo hanno approfondito l’iter di restyling del Verbania; in questo contesto hanno partecipato il Vice Sindaco Alessandro Casali, l’Assessore ai Beni Monumentali Alessandra Miglio, l’Assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano Simona Ronchi, il Dirigente Stefano Introini, il Funzionario Simona Corbellini, il Provveditore Stefano Morassi, l’Architetto Patrizia Buzzi, la studiosa Bianca Bianchi e il critico d’arte Chiara Gatti. A seguire, il gruppo ha visitato il bel Palazzo, attardandosi nella preziosa sala che si affaccia sul lago e sulla meravigliosa terrazza da cui è possibile ammirare il Maggiore. La visita si è conclusa alla Biblioteca Civica, sede dell’archivio Vittorio Sereni che verrà trasferito nel bellissimo edificio vista lago.