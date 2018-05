L’atleta paralimpica: “Ridatemi il mio piede, senza non ho più la mia libertà”

«Ti svegli e la tua macchina non c’è più. E con lei il piede challenger che uso per vivere nello sport, senza quello è come se non potessi più allenarmi…vi prego, riportatemelo».

È questo lo struggente appello che ha lanciato sui social network l’atleta disabile Erika Novarria, boxeur paralimpica nata nel 1990 a Milano: la scorsa notte (2 maggio) le hanno rubato la macchina, una Toyota Chr bianca col tetto nero (targa FH864LN) e dentro, in un borsone da palestra, c’era la protesi che utilizza per allenarsi e per le competizioni.

Erika, atleta e allenatrice della Scuola di Pugilato Testudo, infatti vive senza un arto dalla notte del 2 ottobre 2009: dopo un allenamento in palestra, stava guidando lo scooter sulla strada di casa. Ad un bivio, un’auto l’ha colpita ad alta velocità, buttandola a 50 metri di distanza con la sua gamba in frantumi.

Ora il furto che la priva della possibilità di allenarsi e di vivere una vita normale: «Hanno ritrovato il mio il pc in un cassonetto dalle parti di Paderno Dugnano, ma della gamba non c’è traccia. Riportatemi il mio piede, vi prego», scrive ancora su Facebook.

