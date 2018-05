L’auto parcheggiata si muove, per fermarla resta incastrata

Ha posteggiato la sua auto, un Suv grigio, negli spazi antistanti al supermercato Tigros di Azzate, poi è scesa ma forse senza tirare a fondo il freno a mano. L’auto ha cominciato a muoversi e la donna, una signora di 49 anni, ha cercato di fermarla restando incastrata tra la sua auto e un’altra parcheggiata a fianco.

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 2 maggio, nel piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa intorno alle 10 del mattino.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Azzate, che hanno la sede poco lontano dal luogo dell’incidente e sono subito intervenuti. Secondo le testimonianze raccolte le cose sarebbero andate in questo modo, ma sarà la donna a spiegare meglio che cosa è realmente accaduto.

Quel che è certo è che la signora è rimasta incastrata tra due auto e le persone presenti sono intervenute per chiamare i soccorsi e liberare la donna, che ha riportato sospette lesioni alle gambe ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Gallarate.