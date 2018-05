L’autore irlandese Billy Ramsell ospite all’Insubria

La poesia torna a essere protagonista al chiostro di S. Abbondio: venerdì 11 maggio all’Università degli Studi dell’Insubria è infatti in programma l’incontro con l’autore irlandese Billy Ramsell, che presenterà il volume “Il sogno d’inverno dell’architetto”, recentemente pubblicato in italiano per le edizioni L’Arcolaio di Forlì.

Secondo libro dell’autore, nato a Cork nel 1977, Il sogno dell’architetto è già risultato finalista al prestigioso premio nazionale “Irish Times / Poetry Now Award”, confermando l’alta qualità della poesia di Ramsell. La sua scrittura, infatti, è caratterizzata da un dettato fortemente ritmico (sono frequenti le incursioni jazz, riprendendo un motivo fondamentale della poesia della Beat Generation) e da un vivace immaginario ultra-contemporaneo, dove “l’architetto” del titolo non è soltanto l’architetto del mondo, ma anche un software architect.

Poesia 2.0, dunque, per un autore che si inserisce pienamente nella grandiosa storia della poesia irlandese in lingua inglese degli ultimi decenni (che comprende nomi come Seamus Heaney e Eavan Boland), ma ha anche l’abilità di rinnovare a fondo questa tradizione.

L’autore entrerà nel dettaglio della sua opera, in dialogo con il suo traduttore, Lorenzo Mari, e con la professoressa Paola Baseotto, docente di Anglistica dell’Università dell’Insubria.

L’incontro si terrà venerdì 11 maggio 2018 nell’aula 0.1 dell’Università dell’Insubria (Via S. Abbondio 12), dalle ore 13.00 alle 14.00.