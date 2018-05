Lavena Ponte Tresa ricorda Aldo Moro

L’Amministrazone comunale di Lavena Ponte Tresa vuole ricordare lo statista Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse.

Lo farà mercoledì 9 maggio, a 40 anni esatti dalla drammatica giornata del 9 maggio 1978 in cui il corpo di Moro venne fatto ritrovare nel bagagliaio della Renault rossa in via Caetani.

L’appuntamento, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, è per le 18.30, nella piazza intitolata al segretario della Democrazia Cristiana.