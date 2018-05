L’Avis a Volandia con Max Pisu per la Giornata mondiale del donatore

Appuntamento a Volandia, parco e museo del volo a Somma Lombardo, per celebrare in modo differente la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: è questa la proposta che arriva da Avis Provinciale Varese, in collaborazione con Avis Somma Lombardo e il patrocinio del Comune di Somma.

I donatori, con le loro famiglie, sono invitati a trascorrere una giornata speciale in un luogo che è anche stato al centro dell’ultima campagna promozionale lanciata sul nostro territorio da Avis Provinciale Varese.

Sarà un evento non solo rivolto ai dirigenti Avis, ma aperto a tutti i soci, per dire loro grazie: nella mattinata del 9 giugno sarà organizzato presso le strutture di Volandia un incontro formativo (ore 10 – 12) per riflettere insieme sul significato della giornata Mondiale del Donatore di sangue alla presenza di Max Pisu, noto personaggio televisivo molto vicino ad Avis.

Al convegno sarà presente anche Alice Simonetti, segretaria della commissione giovani donatori di sangue della Fiods e della delegazione continentale europea, sempre della Fiods.

Durante lo svolgimento del convegno sarà possibile, per chi interverrà con la famiglia, lasciare i bambini nell’area attrezzata dove sarà presente un animatore. Per chi lo vorrà la giornata proseguirà con il pranzo e la visita al museo del volo: in entrambi i casi (per pranzo e visita) ai partecipanti sarà riservato un prezzo ridotto.

