Lavoratori FedEx in presidio davanti a Cargo City

Le Segreterie Regionali Lombardia di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, in occasione della giornata di Sciopero Nazionale dei dipendenti FedEx e TNT prevista per domani 17 maggio, organizzano due presidi di protesta per dire no ai licenziamenti e “rispedire al mittente” un piano di riorganizzazione aziendale scellerato e incomprensibile.

La Società FedEx, che ha acquisito TNT a livello mondiale, ha annunciato 361 licenziamenti in Italia, di cui 315 in FedEx e 46 in TNT, più di cento trasferimenti, la chiusura di 26 sedi e una probabile esternalizzazione massiccia di personale, sul modello TNT.

Ricordiamo infatti che la società FedEx ha adottato sino ad ora un modello organizzativo virtuoso facendo a meno di appalti e cooperative e producendo utile; TNT negli ultimi anni ha licenziato centinaia di dipendenti ed è stata al centro delle cronache per un’altissima conflittualità sindacale data dalle troppe cooperative in appalto e sub appalto, deregolamentazione e illegalità diffusa.

«Saranno presidi molto partecipati e determinati che proseguiranno per l’intera giornata, con inizio alle ore 4 del mattino del giorno 17 maggio davanti alle sedi FedEx di Malpensa (Nuova Cargo City Sud, Lonate Pozzolo VA) e TNT di Peschiera Borromeo (Via Altiero Spinelli 1, Peschiera Borromeo MI)» – fanno sapere i sindacati.