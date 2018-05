Lavori in autostrada, tutte le indicazioni

Autostrade per l’Italia comunica che sulla diramazione Gallarate-Gattico, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Besnate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

sarà chiusa l’uscita della stazione di Besnate, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di lunedì 28 e di martedì 29 maggio.

In alternativa si consiglia di uscire a Sesto Calende Vergiate, al km 12 della diramazione Gallarate-Gattico e percorrere la SS33 del Sempione, in direzione di Gallarate.

Sarà chiusa l’uscita della stazione di Besnate, per chi proviene sia dalla A8 Milano-Varese sia dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per quattro notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 28 maggio alle ore 06:00 di venerdì 1 giugno.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, uscire a Solbiate Arno e percorrere la SP26 fino alla stazione di Besnate oppure, solo per il traffico leggero, uscire alla stazione di Gallarate, al km 29+900;

per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, uscire a Sesto Calende Vergiate, al km 12+000 della Diramazione Gallarate-Gattico e percorrere la SS33 del Sempione, in direzione di Gallarate;

Sarà chiusa l’entrata della stazione di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per quattro notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di lunedì 28 maggio alle ore 06:00 di venerdì 1 giugno.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 12+000 della Diramazione Gallarate-Gattico o di Gallarate, al km 29+900 della A8 Milano-Varese.