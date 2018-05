Raffica di lavori sui binari, a rischio (ancora) la puntualità dei treni

La “battaglia” più dura, per la puntualità, è quella iniziata nella giornata di lunedì 21 maggio: partono i lavori sulla Saronno-Milano Bovisa e ora si teme un crollo della puntualità dei treni che percorrono la “dorsale” gestita da FerrovieNord, vale a dire i convogli Trenord da e per Varese, Como, Malpensa, Novara, oltre ai suburbani da Saronno al centro della metropoli. Sette giorni di cantieri, che preoccupano anche Trenord, che già lamenta

Si lavorerà per una settimana (fino al 28 maggio) sui binari a Garbagnate Milanese, proprio nel mezzo della tratta più importante della rete regionale. Le finestre per la manutenzione sono previste negli orari di tarda mattinata e del primo pomeriggio, a rotazione sarà interessato uno dei quattro binari della linea, la più veloce dell’intera rete FerrovieNord. Non è un cantiere da poco, visto che questa è sì l’unica linea a quattro binari – due veloci e due per il traffico locale – ma deve sopportare ogni giorno un traffico intensissimo, tra suburbani, diretti e Malpensa Express.

I lavori sono in programma nelle fasce di “morbida”, ma l’impatto sulle performance del sistema ferroviario sono rilevanti (va ricordato che in Lombardia la mobilità sui treni è molto elevata anche fuori dagli orari di punta). Questa è la preoccupazione dei pendolari, che hanno già intercettato il rischio per la puntualità, che ci hanno segnalato i primi problemi. «Già oggi è uscita una notifica che ci siano lavori previsti con possibili ritardi fino a 15 minuti» conferma anche Andrea Mazzucotelli, del Comitato Viaggiatori Nodo di Saronno. «E già nei giorni scorsi ci sono stati lavori notturni con qualche disagio». E anche in questo caso pare ci saranno ulteriori limitazioni notturne, che impatteranno in particolare sulle corse in ora più tarda dei Malpensa Express (va ricordato che, a seguito di incidenti anche recenti durante cantieri, le norme sui lavori in linea stanno diventando più stringenti e più stretto è il controllo delle autorità di sicurezza).

Se i lavori tra Garbagnate e Novate riguardano la sospensione del traffico su uno dei quattro binari a rotazioni, in altri casi la sfida per la puntualità rischia di diventare più complessa per un’altra serie di lavori previsti, che prevedono invece rallentamenti estivi nei punti oggetto di cantiere. A volte il rallentamento (generalmente impostato a 30 o 60 km/h, indicato ai macchinisti sulle “schede treno” e con appositi segnali provvisori) riguarda tratti molto brevi, ma comporta comunque conseguenze sulla tabella di marcia, perché il treno deve avere lo spazio per frenare senza infastidire (troppo) i viaggiatori e deve poi riprendere velocità.

Ora, la raffica di lavori riguarderà pressoché tutte le tratte di FerrovieNord che servono Varesotto, Comasco e Brianza. Entro maggio toccherà alla linea Milano-Seveso-Asso, nella tratta più “alta”, in Brianza; da qui a luglio sono previsti rallentamenti sulla Milano-Varese-Laveno, nella tratta a binario unico oltre Malnate. Più avanti dovrebbe riguardare anche la tratta piemontese della linea Milano-Saronno-Busto-Novara.

Cosa bisogna aspettarsi da questa raffica di lavori? Anche da Trenord non nascondono un certo timore per le conseguenze sulla qualità del servizio: solo nella prima giornata di lavori, «la puntualità è scesa al 60%» spiegano. Abbiamo chiesto dati specifici rispetto all’ultimo periodo, al mese di maggio, a fronte anche delle tante segnalazioni dei lettori-pendolari che lamentano progressivo peggioramento. E secondo i dati di Trenord, non è una percezione falsata: sulla Milano-Saronno-Varese-Laveno la percentuale di puntalità rispetto allo stesso periodo del 2017 è scesa di 14 punti, dal 79 al 65%, senza contare appunto il dato ancora peggiore, 60%, di lunedì mattina. Meglio, o meno peggio, fa la Milano-Novara (-3%) e il Malpensa Express (-1%, da 88 a 87%).

In Trenord preoccupa anche l’impatto su una delle linee portanti del sistema ferroviario, anche per le sue interconnessioni sul complesso del sistema. Basti pensare a questo: un tempo tutti i treni delle “vecchie” Nord andavano a Milano Cadorna, ma oggi ci sono treni che proseguono sul Passante ferroviario fino a Rogoredo, che proseguono su rete Fs (come la S1 Saronno-Milano-Lodi). E persino treni – come i Malpensa Express – che s’inseriscono in quel delicato sistema d’incastri che è la stazione Centrale di Milano. Dove anche solo alcuni minuti di ritardo rischiano di ripercuotersi a catena.