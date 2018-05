Lavori per l’estate, Openjobmetis cerca 1.400 persone

Sono più di 1.400 le figure professionali ricercate su tutto il territorio nazionale da Openjobmetis, per la stagione estiva. La prima e unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana segmento Star, apre molte nuove opportunità di lavoro in vari settori.

Lombardia ed Emilia Romagna sono le Regioni con il maggior numero di posizioni aperte, seguite dal Piemonte e dalla Sicilia, confermandosi zone particolarmente attive.Ecco alcune posizioni aperte, tra le oltre 1.400 ricerche attive nei vari settori.

Nel settore Horeca e Turismo sono ricercate oltre 300 figure: non solo camerieri, baristi, cuochi e aiuti cuochi, ma anche receptionist e animatori turistici sono tra i profili ricercati nelle aree del Nord e del Sud e Isole, dove molte strutture ricettive e turistiche hanno necessità di ampliare il personale per il periodo estivo. Nell’ambito vendite – tra Grande Distribuzione Organizzata e Retail – si parla di oltre 200 ricerche attive per supermercati Food (scaffalisti e specialisti di reparto) e Catene di abbigliamento, accessori e calzature (Addetti vendita) per la prossima stagione dei Saldi estivi e la sostituzione di personale diretto in ferie.

In primo piano anche posizioni nel settore Logistica e Agroalimentare: a Parma, ad esempio, sono ricercate ben 180 figure tra magazzinieri e addetti carico/scarico, di cui 120 prevedono un corso di formazione in preparazione dell’attività lavorativa. Sul settore Agroalimentare invece, tra gli altri, Openjobmetis cerca addetti alla cernita della frutta, senza particolare esperienza pregressa ma con massima flessibilità per coprire il picco di lavoro previsto. Numerose posizioni sono aperte anche per per il settore Sanità, con ricerca di Oss e Asa per RSA e Case di Cura, per la sostituzione ferie del personale diretto e badanti conviventi per la nostra Divisione Family Care: sono oltre 200 i candidati ricercati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana per questa posizione (clicca qui per maggiori info su questa divisione)

«Ci troviamo sicuramente di fronte a uno dei periodi più adatti per inserirsi nel mondo del lavoro –spiega Laura Piccolo, responsabile Grandi Clienti di Openjobmetis–. Come Agenzia per il Lavoro gestiamo posizioni aperte di numerose aziende su tutto il territorio nazionale, tra cui importanti società di grandi dimensioni, che sono alla ricerca di figure da inserire durante il periodo estivo. Non parliamo solo di ruoli con esperienza, ma in molti casi anche di figure da formare attraverso corsi dedicati».

In tutti i settori, tra le caratteristiche più richieste vi sono: flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, oltre ad una anche minima pregressa esperienza, standing e conoscenza di almeno una lingua straniera, soprattutto per i settori GDO e Horeca. Per consultare le offerte di lavoro, aggiornate quotidianamente dalle singole Filiali, e per candidarsi online: www.openjobmetis.it