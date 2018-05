Lavori in via Bettinelli, senso unico alternato

Nella giornata di mercoledì 30 maggio in via Bettinelli sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di sollevamento della rete fognaria.

Per consentire l’effettuazione dell’intervento sarà interdetto un senso di marcia lungo la strada interessata e quindi la circolazione sarà regolamentata a senso unico alternato con la presenza di 2 movieri per regolamentare il traffico.

I lavori in caso di forti precipitazioni verranno spostati a data da destinarsi.