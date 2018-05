Lavori in Via Chiso, modifiche alla circolazione

Sono iniziati i lavori stradali per la posa di una nuova tubazione della rete gas metano che coinvolgeranno diverse vie della città. Lo comunica con un’ordinanza il comando di Polizia Locale (35 del 4/05) con le modifiche che porteranno alla circolazione. Il provvedimento, in vigore dalle 8 alle 19, rimarrà quindi valido fino alla conclusione dell’intervento.

Le vie coinvolte saranno:via Chiso ein via Profaré dove è previsto il senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforo; in via Sul Monte (dall’intersezione con via Chiso all’intersezione con via Belvedere) divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e residenti; in via Avv. Franco Bassani (all’incrocio con via Sul Monte)obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli .