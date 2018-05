Lavoro e disabilità: un convegno al salone Estense

La sezione provinciale di Aism, con il patrocinio del comune di Varese, ha organizzato un convegno dal titolo: «Lavoro e disabilità: strumenti e percorsi per l’inserimento e mantenimento del posto di lavoro». L’appuntamento è per il 5 maggio 2018 al salone Estense, in via Sacco 5.

L’inizio è previsto alle 9.00, con i saluti e l’introduzione al convegno, a cura di Davide Galimberti, Sindaco di Varese e Roberta Amadeo, Past President di AISM.

Il primo argomento ad essere affrontato sarà “Il collocamento mirato e le categorie protette” con Fabrizio Simonini, Responsabile Collocamento mirato della Provincia di Varese e Giuseppe Licata, Consigliere Delegato al lavoro, Provincia di Varese.

Subito dopo si parlerà di “Orientamento quale base per costruire percorsi formativi efficaci e inserimenti lavorativi possibili” con Anna Sculli, responsabile CFPIL, Agenzia Formativa, Provincia di Varese e Fabio Brusa, Referente Area Informa ca CFPIL, Agenzia Formativa, Provincia di Varese.

Gli altri argomenti, dopo la pausa, sono “La tutela del posto di lavoro” con Giulia Flamingo, avvocato del numero Verde AISM e “Diritti e doveri delle persone con sclerosi multipla in ambito lavorativo”: a parlarne sarà in questo caso Fabrizio Vazzana, Rappresentante sindacale CGIL Varese.

La partecipazione all’incontro è libera. Per ulteriori informazioni Sezione Provinciale AISM Varese, Tel. 0332/242104, Email: aismvarese@aism.it