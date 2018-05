Lavoro, formazione e impresa nell’era dell’industria 4.0

Si terrà domani, venerdì 4 maggio dalle ore 15,20 presso Markinvenio Consult in via San Michele 11 a Saronno, il workshop “Lavoro ed impresa nell’era dell’industria 4.0”, promosso in collaborazione con FondItalia, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua e con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma.

Interverranno Marco Zaganella, Laboratorio GISLAB – Globalizzazione, innovazione e sviluppo ocale dell’Università de L’Aquila e direttore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice; Federico Adrodegari, dell’Università degli Studi di Brescia, Laboratorio RISE – Reserch and innovation for smart enteprises; Marco Bellante, del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Torino. Introduce l’avvocato Francesca Caricato, responabile del Dipartimento legale e proprietà industriale di Markinvenio Consult srl.

L’incontro ha lo scopo di fare il punto sui grandi temi dell’industria 4.0, sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle strategie per un’efficace ed efficiente formazione continua intesa come strumento di innovazione e sviluppo, indispensabile negli scenari di mercato della globalizzazione.

All’incontro sono state invitate le organizzazioni sociali del territorio.