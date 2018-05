Le “Amazzoni” presentano la Quinta Lista?

Pare una vera operazione di guerrilla marketing: un adesivo rosa con il volto di una donna di profilo, tappezza da ieri quasi tutto il paese. E non è tutto: alcuni, questa mattina, hanno trovato una lettera con quel logo e il proprio nome scritto a mano, nella cassetta della posta.

La lettera è succinta e dice: aperitivo insieme al Belvedere, sabato 5 maggio ore 18.30 presentazione della “Quinta Lista” .

Sotto un grande codice QR che rimanda ad una frase che è già stampata sulla lettera: “Guerriera ardita, che succinta, e ristretta in fregio d’oro l’adusta mamma, ardente e furiosa tra mille e mille, ancor che donna e vergine, di qual sia cavalier non teme intoppo”. Publio Virgilio Marone, Eneide.

Cosa significa? Vi diamo una mano noi. Si parla della regina delle Amazzoni.

La leggenda racconta che le Amazzoni, ardite e coraggiose cacciatrici e guerriere, schiavizzavano gli uomini e li utilizzavano come puro strumento per la procreazione. Le figlie femmine erano addestrate per combattere, mentre i figli maschi erano storpiati ed utilizzati per i lavori domestici. In questo modo le figure maschili venivano private della loro potenza sia a livello fisico sia a livello sociale.

Una lista di sole donne? La lettera era indirizzata soltanto alle donne di Azzate? Uno “scherzo” per far salire la febbre pre-elettorale?

Chi volesse togliersi ogni dubbio non dovrà fare altro che presentarsi al Belvedere sabato 5 maggio (ma se siete uomini vi conviene osservare da lontano…)