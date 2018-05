Le associazioni cardanesi in piazza insieme

Domenica 3 giugno a Cardano al Campo si terrà la prima edizione di “Associazioni Cardanesi Insieme”.

La Pro Loco di Cardano al Campo, con il patrocinio del Comune, organizza una giornata di festa all’insegna della aggregazione e dell’unione. Tutte le associazioni di Cardano al Campo sono state invitate a partecipare a questa iniziativa e la risposta non si è fatta attendere.

Più di venti associazioni, quel giorno, esporranno le loro attività ed iniziative nell’area Mercato di Cardano adibita per l’evento durante quella giornata. A partire dalle ore 14.00 inizieranno le esibizioni scelte dalle associazioni coinvolgendo tutti i partecipanti.

È prevista la possibilità di ristorazione a pranzo che continuerà per tutta la giornata, per i più piccoli verrà allestita una zona animazione con gonfiabili e jumping, con la possibilità anche di truccabimbi e magie.

In caso di pioggia l’evento verrà spostato a data da destinarsi.

«La Pro Loco ha voluto fortemente questa festa per portare a conoscenza la cittadinanza e non solo di quante sono le associazioni sul territorio e soprattutto di quanto sia fortemente sentito lo spirito di volontariato e sostegno tra le realtà presenti. Vi aspettiamo numerosi…ed è proprio il caso di dirlo: l’unione fa la forza!».