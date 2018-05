Le aziende che pagano più tasse in provincia di Varese

Ironicamente, ma nemmeno tanto, quando si parla di tassazione si dice che le aziende hanno lo Stato come socio. Il tema della pressione fiscale in Italia è sicuramente il più dibattuto a livello politico, ma raramente alle parole sono seguiti dei fatti concreti. Anche nell’ultima campagna elettorale ha tenuto banco la cosiddetta flat tax, proposta dalla Lega di Salvini, ovvero la “tassa piatta”, uguale per tutti, calcolata come percentuale costante e non progressiva.

In attesa che si formi un governo e si cambi sistema di tassazione (ammesso che sia possibile farlo), non ci resta che evidenziare quanto le aziende hanno già pagato in passato, seguendo la traccia della classifica stilata dal periodico “Made in Varese“.

In provincia di Varese con riferimento ai bilanci del 2016 è la BTicino, azienda del gruppo francese Legrand specializzata nella produzione di interruttori elettrici e sistemi di domotica, la regina delle contribuenti. Con 46.734.000 euro di tasse, l’impresa fondata a Varese nel 1936 da Luigino Bassani precede e distacca il colosso farmaceutico di Origgio Novartis Farma che versa nelle casse dello Stato italiano 28.109.00 euro. A seguire l’Ilva Saronno Holding, azienda alimentare di Saronno, con 14.274.000 euro, l‘Anheuser-Bush Inbev Italia distributore di birra di Gallarate con 10.639.00. Sotto i dieci milioni di tasse spiccano il maglificio Dama di Varese (9.038.000 euro) quello del marchio Paul &Shark, la O-I Manufacturing Italy vetreria di Origgio (6.657.000 euro), la Neos compagnia aerea di Somma Lombardo (6.201.000 euro), la Lindt & Sprungli azienda alimentare di Induno Olona (5.893.000), la Atos azienda IT di Sesto Calende (5.339.000 euro) e la Tigros società della grande distribuzione organizzata (5.197.000 euro)