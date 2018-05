Le band della Valceresio in un “Concerto fuori dal comune”

Torna per il quarto anno “Concerto fuori dal comune”, organizzato dall’Assessorato alla cultura e dalla Pro loco di Bisuschio.

L’appuntamento è per domenica 27 maggio davanti al Municipio di Bisuschio, dove dalle 14 fino a sera si alterneranno diverse band della Valceresio.

«Si tratta di un evento che vuole essere innanzitutto un messaggio di pace – spiega l’assessore alla cultura Roberto Baio – Un concerto nato per ricordare quello che è successo 100 anni fa. Non si vuole fare conferenze sul perché e come è scoppiata la Prima guerra mondiale ma il nostro obiettivo, già dal primo concerto quattro anni fa, era ed è quello di far sentire la voglia di pace attraverso la musica. Si è scelto di invitare varie band della Valceresio che si esibiranno su un palco davanti al Comune di Bisuschio con canzoni e musiche. Tra un gruppo e l’altro verranno letti brani o lettere che sono pervenuti a noi dai soldati che erano al fronte».

Per tutta la durata del concerto saranno attivi un servizio bar e ristorazione.

QUI la locandina con tutti i gruppi che si esibiranno