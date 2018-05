Le farmacie comunali di Saronno aderiscono al Network Sanipass

La Farmacia Comunale 1 e la Farmacia Comunale 2 di Saronno aderiscono al Network Sanipass.

Il Network Sanipass, lanciato dal Gruppo Meditel nel mese di marzo 2018, nasce dalla volontà di consentire a tutti l’accesso alle prestazioni sanitarie in regime privato, offrendo visite ed esami a tariffe agevolate in tempi ridotti, senza la scelta del medico specialista.

La nuova Carta Sanipass offre ai titolari vantaggi diretti e agevolazioni:

1. l’accesso alle prestazioni sanitarie erogate tramite lo speciale tariffario Sanipass in tutte le strutture associate al network Sanipass

2. l’acquisto di prodotti e servizi a prezzi scontati presso gli esercizi commerciali aderenti (farmacie, ortopedie, ottici, palestre…)

3. la partecipazione a eventi (giornate di screening, informative, promozionali ecc..) offerti dalle strutture aderenti al Network.

L’adesione a Sanipass è gratuita e semplice: basta compilare il modulo di registrazione presente nelle strutture sanitarie convenzionate, come Gruppo Meditel in via Alliata 1 a Saronno.

Su www.sanipass.it gli iscritti possono facilmente trovare l’elenco degli esercizi che hanno deciso di aderire al Network proponendo scontistiche esclusive.