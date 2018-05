La Cooperativa Educational Team, in collaborazione con la Pro Loco Varese, la piscina comunale di Varese, la Scuola di Musical, con le Associazioni Sportive del territorio, organizza

Le Mille e una Ciurma

Pirati alla ricerca dei tesori della città

A Varese, dall’11 giugno al 7 settembre, presso Minigolf / Giardini Estensi a Varese, in una vera e propria oasi verde nel cuore della città.

Le attività del camp

Durante Le Mille e una Ciurma i ragazzi conosceranno tante attività diverse durante ciascuna settimana.

Tutte le attività verranno insegnate da istruttori specializzati nella specifica disciplina.

Hip hop | Teatro | Canto | Nuoto| Basket | minigolf | Calcio | Laboratori d’arte | Compiti | e tanto altro…

A tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che vogliano divertirsi, fare sport e attività ludico -creative nel cuore verde di Varese, Città Giardino, usufruendo degli ampi spazi dei Giardini e del minigolf, offriamo un’estate in cui mettere in gioco le proprie passioni e i propri talenti, tra giochi, discipline sportive, teatro canto ballo, atelier ludico-creativi, offriremo un’estate memorabile in cui saranno i protagonisti di una storia indimenticabile.

Location

Il campo estivo si svolgerà principalmente al Minigolf di Varese in Viale S. Antonio.

Al golf organizzeremo l’accoglienza e l’uscita dei bambini, i pranzi, e sarà il centro di riferimento per l’organizzazione, la programmazione e la segreteria a disposizione per informazioni, pagamenti e iscrizioni in itinere.

Le attività giornaliere potranno anche essere svolte presso i Giardini Estensi, la Piscina Comunale, Parchi pubblici

cittadini, palestre, aule didattiche, ecc.

Un progetto educativo che punta allo sviluppo dell’autonomia, dilettandosi a conoscere e ad apprezzare gli spazi più preziosi e il patrimonio culturale e della nostra città.

Programma settimanale tipo

Tema generale del Campo estivo sarà Le Mille e una Ciurma. Andremo alla ricerca dei tesori della città, destreggiandoci in sfide tra ciurme e affrontando intrepide avventure per un divertimento senza limiti e barriere!

7.30 – 9.00 Accoglienza

9.00 – 9.30 Appello e riunione delle ciurme

9.30 – 16.30 Attività sportive, didattiche, laboratori a tema, sfide individuali e di gruppo e possibilità per due giorni alla settimana di fare i compiti|

12.00 Pranzo e relax

14.00 Attività sportiva e laboratori

16.00 Merenda

16.30 alle 18.00 Giochi e laboratori

18:00 Saluti e Uscita

Saranno organizzati momenti di incontro con i genitori: merende insieme, aperitivo preparato dai bambini, incontri con esperti che condivideranno la loro esperienza umana, professionale e sportiva con bambini ed educatori. Altre proposte nasceranno dalle stesse proposte dei bambini.

Quota di iscrizione

La quota settimanale sarà di € 95,00 (oltre iva al 5%) comprensiva del pranzo.

Per 2 o più componenti dello stesso nucleo familiare, dalla terza settimana di frequenza in poi, il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 92,00 (oltre iva al 5%) euro settimanali.

Eventuali variazioni sugli orari di frequenza verranno concordate direttamente con le famiglie.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture previste dalla programmazione, materiale sportivo, ludico e creativo, animazione e attività.

Le iscrizioni sono aperte dal 16 aprile 2018. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo scaricabile dal sito www.educationalteam.it oppure di persona presso Educational Team via Dandolo 27 Varese (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13).

Programma settimanale tipo

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e si articolerà con il seguente programma:

Settimana S1, dall’11 al 15 giugno

Settimana S2, dal 18 al 22 giugno

Settimana S3, dal 25 al 29 giugno

Settimana S4, dal 2 al 6 luglio

Settimana S5, dal 9 al 13 luglio

Settimana S6, dal 16 al 20 luglio

Settimana S7, dal 23 al 27 luglio

Settimana S8, dal 30 luglio all’8 agosto

Settimana S9, dal 6 al 10 agosto

Settimana S10, dal 27 al 31 agosto

Settimana S11, dal 3 al 7 settembre

In base al numero di richieste si valuterà l’apertura del campo dal 6 al 10 agosto. Nel caso l’apertura non dovesse essere garantita, chi ha richiesto l’iscrizione sarà contattato entro i primi di giugno. Dal 13 al 24 agosto il campo sarà chiuso.

Per maggiori informazioni

Tel. 0332 237203 – 3489180650

info@educationalteam.it

www.educationalteam.it