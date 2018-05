Le reazioni in provincia alla crisi di governo

Militanti del M5S in piazza a Busto Arsizio e a Varese in piazza Monte Grappa. Parole molto dure e pericolose come quelle del grido al colpo di stato. Riportiamo il video pubblicato a Busto Arsizio.

Reazioni di tutt’altro tenore da parte dell’onorevole Maria Chiara Gadda del Partito democratico che parla di “truffa gialloverde”.

“Svelata finalmente la messa in scena di Salvini e di Maio. Dopo quasi tre mesi di teatro mediatico il colpo di scena. Il governo del cambiamento cade sull’ottantaduenne Savona che ha collezionato finora una quantità di incarichi da fare invidia alla peggiore delle tradizioni della prima Repubblica. Mi chiedo come si fa a dire di stare dalla parte della gente e delle imprese, e bruciare allo stesso tempo miliardi di euro di risparmi degli italiani. Mi chiedo come si fa a dire di voler tutelare la Costituzione e nello stesso accusare di impeachment il Capo dello Stato per mascherare la propria incapacità di dare una risposta al Paese. Ma siamo proprio sicuri che la maggioranza degli italiani aveva votato per un governo giallo verde?”