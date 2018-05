Le scuole dell’Istituto Comprensivo insieme per il Campo dei Fiori

Chi non ricorda i dolorosi momenti dell’incendio dello scorso autunno?

Per le scuole dell’“Campo dei fiori”, poste proprio ai piedi del massiccio, è stato un momento molto sentito. Per questo hanno deciso di manifestare insieme la loro vicinanza non solo fisica ma soprattutto “affettiva” al Parco dei Campo dei Fiori: appuntamento sabato 26 maggio alle 11.30 al Parco del Sorriso di Luvinate.

L’iniziativa registra la partecipazione e il patrocinio dei quattro Comuni del territorio (Casciago, Comerio, Luvinate e Barasso) e di tutte le Associazioni Genitori delle quattro scuole primarie e delle due scuole secondarie di primo grado.

Si svolge nell’ambito della Fiera di primavera e della montagna organizzata dal Comune di Luvinate: «Il Parco Campo dei Fiori, dominando la zona collinare della nostra provincia fino ad affacciarsi sul lago di Varese, è considerato patrimonio ambientale da proteggere e conservare – spiegano gli insegnanti -. Siamo convinti che uno dei nostri compiti di educatori sia quello di sviluppare nelle nuove generazioni una coscienza attenta all’ambiente, e il modo migliore per attuarlo è progettare percorsi didattici che inducano alla conoscenza scientifica dei principali problemi ambientali perché i giovani possano assumere in futuro comportamenti rispettosi dell’ecosistema».

«Tutta la nostra comunità è rimasta profondamente colpita dall’incendio che ha distrutto una significativa porzione del Parco – commenta la dirigente Claudia Brochetta -. I nostri alunni hanno espresso non solo preoccupazione e disagio – si pensi alla chiusura della Scuola Primaria Pedotti di Luvinate il giorno 30 ottobre 2017 – ma anche il desiderio di poter fare qualcosa per testimoniare la nostra partecipazione: il sentimento che lega i bambini ed i ragazzi al nostro bel territorio è molto intenso ed è rafforzato da tutte le iniziative con cui gli Insegnanti ispirano amore per il bello e rispetto per la natura. Per l’istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” è quindi naturale partecipare a questa importante iniziativa, per testimoniare impegno nell’educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva; il coinvolgimento di tutte le sei scuole e delle Associazioni Genitori dell’Istituto rafforza il senso di questa partecipazione e di appartenenza ad una comunità che si riconosce in un progetto educativo condiviso».

«Sabato accadrà una cosa davvero speciale. Per la nostra montagna colpita dal fuoco si ritroveranno a Luvinate forse per la prima volta tutti i bambini delle scuole non solo di Luvinate, ma anche di Casciago, Morosolo e Comerio e tutti insieme, con genitori, insegnanti e cittadini, vivremo al Parco del Sorriso di Luvinate un evento comune a favore del Parco – dice il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani –. Sarà un’intera comunità, senza divisioni o confini, ad esprimere con i colori, il gioco e i canti il proprio desiderio di partecipazione, protezione ed affetto verso un grande patrimonio del nostro territorio, quei boschi, sentieri, alberi che fanno parte della nostra storia e del nostro futuro».

Un particolare disegno campeggia sulla locandina e farà da sfondo ai canti dei bambini e dei ragazzi del Comprensivo di Comerio. Il celebre artista Giorgio Vicentini che lo ha ideato spiega: «Il logo è nato dopo le primissime fiamme come invocazione di un’intera comunità».

“Campo dei fiori siamo noi” dunque come comunità scolastica e come comunità locale dei Comuni ai piedi del massiccio: tutti insieme per sostenere la “guarigione” del nostro Parco.