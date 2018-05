“Le scuse ai tempi di Whatsapp”, istruzioni per l’uso

“Le scuse al tempo di WhatsApp, dal senso di colpa al perdono” è l’intrigante titolo dell’Incontro con dibattito alla Sala Consiliare del Comune di Cadegliano Viconago, organizzato dall’Associazione Culturale La Rondine in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del piccolo Comune dell’Alto Varesotto e inserito tra gli eventi della rassegna culturale “Volando verso il Premio”.

Novità per questa edizione “Ti scrivo per chiederti scusa” del Concorso letterario della Rondine è la tavola rotonda che vede riuniti giurati, giornalisti e personalità del mondo della scuola: il tema particolare ha, infatti, stimolato negli 874 concorrenti sia l’introspezione sul proprio vissuto, sia la riflessione sui propri

comportamenti e sulle relazioni sociali, toccando argomenti sensibili e, a volte, drammatici: il bullismo, l’omofobia, l’autolesionismo, le gravidanze precoci, l’omosessualità. Non sono mancate lettere di tenere scuse rivolte ai nonni, ai genitori, ai fratelli, alle sorelline, alla natura, all’ambiente, ai piccoli e grandi amici che popolano la vita dei ragazzi.

Tutti gli elaborati prescelti dalle giurie presentano, pur con le diverse gradualità dovute all’ampia fascia delle età coinvolte, il taglio autentico e spesso toccante con il quale i ragazzi raccontano e si raccontano, narrando episodi tratti dalla realtà o frutto di un’originale invenzione letteraria.

L’ampio campo all’analisi delle impressioni dei contenuti offerti dalle lettere è la ragione di questo incontro al quale si auspica che intervengano le famiglie, gli insegnanti e quanti si occupano di giovani e giovanissimi nei comuni interessati e coinvolti nel concorso attraverso le loro scuole.

Al termine dell’incontro, aperitivo offerto dalla Rondine e allietato dal Duo “I Socrates” con i loro intermezzi musicali.