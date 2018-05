Le sfide del cioccolato giovedì sera a Falò

Se esiste un prodotto con cui la Svizzera si identifica in tutto il mondo, questo è il cioccolato.

La grande tradizione elvetica nell’elaborazione del cibo degli dei – come veniva chiamato dal popolo Maya che l’aveva inventato – deve però lottare in un mercato sempre più competitivo. Si tratta insomma di trovare forme sempre nuove per conquistare nuovi sbocchi e strumenti più efficaci per difendere il proprio onore.

La concorrenza viene anche dai piccoli artigiani del cioccolato, sempre alla ricerca di nuovi aromi.

Ospite della puntata del 3 maggio di Falò sarà Gastone Farolfi, esperto del mondo del cioccolato.