Legalità a suon di musica, premiato Giorgio Gulì

Il videoclip del cantautore Giorgio Gulì verrà proiettato in anteprima mercoledì 30 maggio alle ore 19 presso lo Spazio YAK di piazza Fulvio De Salvo, 6 all’evento conclusivo di “Tutta un’altra storia”, il progetto che per un anno ha raccontato storie di vittime di mafia e ha realizzato iniziative di comunità contro l’usura e il racket, promosso dal comune di Varese e finanziato da Regione Lombardia.

Vincitore ex equo (con il cantautore Mitch) di Legalità sul Palco, il concorso musicale organizzato dalla cooperativa sociale Naturart in collaborazione con gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro del Liceo classico Cairoli di Varese, “Dalla parte di Di Matteo”, il brano musicale di Giorgio Gulì è un “manifesto” di sensibilizzazione ed è grande l’attenzione che da sempre il suo autore, palermitano di origine e milanese d’adozione, pone ai temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.

Gulì, classe 1993, si è esibito a Palermo lo scorso 23 maggio in occasione della commemorazione svoltasi per l’anniversario della morte di Giovanni Falcone, cerimonia durante la quale sono affluite tantissime persone al porto, compresa una nave proveniente da Civitavecchia con a bordo studenti provenienti da diverse parti d’Italia: “C’era un’atmosfera toccante e suggestiva – ha detto emozionato – si è creato un ponte virtuale di unione tra le tragiche vicende del passato e noi, uomini del presente, proiettandoci verso il futuro delle nuove generazioni, che hanno tutto il diritto di sperare in cose migliori, per ottenere le quali mai bisogna mollare”.

Il videoclip sarà inoltre presentato nell’ambito di Fuori Chi Legge, la due giorni culturale per giovani che si svolgerà nel weekend a Besozzo. L’appuntamento è per venerdì 1° giugno alle ore 21 nel cortile interno del municipio.