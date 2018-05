Leggere sui tablet: corso per superare le disabilità visive

Leggere e-book con il proprio tablet o smartphone è semplice. Con i corsi di formazione organizzati da Fondazione LIA per il progetto Lettori Attivi tutti possono imparare a leggere libri digitali con il supporto di formatori esperti di tecnologie e sistemi di lettura accessibile.

Il progetto è realizzato da Fondazione LIA all’interno del progetto LettorI Attivi, realizzato con il contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

Destinatari e obiettivi del corso

Il corso è destinato a persone con disabilità visive che siano poi interessate a conoscere le possibilità loro offerte dalle nuove tecnologie e dai libri digitali.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare i principali device di ultima generazione (smartphone e tablet) per usufruire in autonomia di libri digitali.

Dove e quando

Sono previsti due corsi specifici: uno per le persone non vedenti e uno per le persone ipovedenti.

Ogni corso sarà articolato in due mezze giornate da quattro ore ciascuna.

Entrambi i corsi si terranno presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sez. Terr. di Varese, in via Luigi Mercantini, 10, nelle seguenti date:

 Venerdì 15 giugno 2018

Corso Ipovedenti dalle 9.00 alle 13.00

Corso Non Vedenti dalle 14.00 alle 18.00

 Venerdì 22 giugno 2018

Corso Ipovedenti dalle 9.00 alle 13.00

Corso Non Vedenti dalle 14.00 alle 18.00

Programma

 La prima giornata avrà un’impronta teorica di inquadramento generale su modi e strumenti di lettura digitale e relative opportunità in termini di accessibilità.

 La seconda avrà un taglio laboratoriale per consentire ai partecipanti di misurarsi nell’utilizzo delle soluzioni di lettura accessibili e di confrontarsi su eventuali dubbi o difficoltà con il formatore e il tutor presenti in aula.

Docenti

Le docenze sono svolte da esperti di software assistivi e nuove tecnologie digitali:

 Antonino Cotroneo (ipovedenti): ipovedente ed esperto di soluzioni di lettura accessibile e tecnologie assistive, è formatore per Fondazione LIA È membro della Commissione nazionale ipovedenti UICI.

 Alessio Lenzi (non vedenti): non vedente e docente I.Ri.Fo.R., ente all’avanguardia nel settore dell’e-learning riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che si occupa di formazione, ricerca e riabilitazione per la disabilità visiva.

Requisiti per la partecipazione

Ai partecipanti ai corsi sono richiesti:

 Buona conoscenza delle principali gesture per l’utilizzo dei dispositivi mobili;

 Passione per la lettura;

 Desiderio di imparare a leggere libri digitali;

 Voglia di conoscere meglio i dispositivi per la lettura digitale.

Info e iscrizioni

La partecipazione al corso è gratuita. Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone (10 per il corso per non vedenti e 10 per il corso per ipovedenti). Ai corsisti è richiesto di portare il dispositivo mobile utilizzati normalmente (tablet o smartphone).

Per iscriversi (entro venerdì 8 giugno 2018) inviare una mail a segreteria@fondazionelia.org indicando: città di riferimento, nome, cognome, se si intende partecipare al corso per non vedenti o a quello per ipovedenti e l’apparecchio che verrà portato al corso (tablet o smartphone, Apple o Android).