Legnani’s run, Laara Comi madrina della manifestazione

“Con grande entusiasmo, insieme all’assessore all’istruzione Maria Assunta Miglino, ho fatto da madrina alla Legnani’s Run, la marcia non competitiva organizzata dall’associazione Amici del Legnani con l’obiettivo di raccogliere fondi per un nuovo campo multisport nel cortile della scuola”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Lara Comi, europarlamentare saronnese di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, che questa mattina era nella sua città a dare il via alla coloratissima corsa che ha aperto la festa del Liceo classico Legnani di Saronno.

“Ringrazio per l’invito l’associazione Amici del Legnani, in primis la presidente Carmen Vitale, e i docenti del Liceo, a partire dal preside Mario Parabiaghi – sottolinea Lara Comi – il Legnani è una delle scuole al top in Lombardia, secondo la rilevazione Eduscopio 2017 della Fondazione Agnelli, ma è anche e soprattutto una bellissima comunità, viva e unita, che permette ai nostri ragazzi di formarsi e di crescere per prepararsi a trovare il loro “posto” nel mondo”. Il liceo Legnani è uno dei tantissimi ritratti positivi di Saronno, che dobbiamo custodire e valorizzare: non lasciamo che l’immagine della nostra città venga sporcata da chi non le vuole bene”.