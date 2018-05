Leonardi: “L’amministrazione Galimberti non affronta la sicurezza stradale”

Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Roberto Leonardi, è intervenuto a proposito dell’episodio di questa mattina, 9 maggio 2018, che ha visto vittima di un piccolo incidente due giovani studentesse di undici anni, e in seguito all’appello del comitato genitori della scuola Pascoli.

«Si ripropone il tema della sicurezza stradale e che si aggiunge a quello della sicurezza dinanzi alle scuole e che questa maggioranza non sa affrontare e risolvere – Ha commentato Leonardi – Senza entrare nella specificità dell’episodio al vaglio delle autorità competenti, il problema è quello di una strategia politica e soprattutto preventiva nell’adozione di un Piano della sicurezza che quantomeno sappia ridurre i rischi, e che questa maggioranza non sa o non vuole adottare. Da tempo i residenti di viale Ippodromo lamentano un viale buio e pericoloso e che diventa luogo di gare serali di moto e di auto. L’amministrazione, che si vanta di aver proposto un piano della comunicazione, non ha mai risposto alle richieste dei residenti».

«E quindi si impone una domanda a quasi due anni dall’insediamento della Giunta Galimberti: che cosa pensa di fare questa maggioranza per la sicurezza di Varese? Pensa che sia sufficiente aver imbruttito la città con inutili e maI funzionanti bidoni arancioni per affrontare la sicurezza della città? Forse servirebbe qualcosa di più, ad esempio un Piano di illuminazione, il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale oggi pressoché inesistente, dei dissuasori di velocità come quello installato in viale Valganna dopo il noto incidente in cui perse la vita una ragazza e poi servirebbero maggiori controlli, soprattutto nelle arterie fondamentali della città. Nulla di tutto ciò si è fatto fin qui.

Una maggioranza del tutto inadeguata pensa solo al telone davanti alla caserma Garibaldi, aumenta le strisce blu, aumenta il costo dei pasti nelle mense delle scuole, elimina i volontari anziani e preannuncia da due anni che arriveranno a Varese tanti soldi, ma dei quali non vi è ancora traccia. Per la sicurezza non si fa nulla, mentre in realtà è l’obiettivo primario di un’amministrazione perché è un diritto dei cittadini senza il quale diventa difficile raggiungere qualunque altro obiettivo politico e amministrativo».