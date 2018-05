L’esordio del commissario Gambini in sede e la resa dei conti nella Lega

Esordio del nuovo commissario, inizio delle serate di approfondimento e resa dei conti per la lega varesina.

Martedì sera, 8 maggio, la sede storica di piazza Podestà ha riaperto le sue porte dopo il passaggio di consegna delle chiavi tra l’ex segretario cittadino Carlo Piatti e il nuovo commissario Andrea Gambini.

Una serata voluta da Gambini per rilanciare lo spazio di impegno e confronto del partito ma che, a porte chiuse, è stato anche il momento di confronto proprio tra Carlo Piatti, avvisato a mezzo stampa del suo commissariamento, e i vertici cittadini.

Iera sera c’erano i consiglieri comunali Carlo Piatti, Fabio Binelli e Marco Pinti che insieme al commissario hanno inaugurato un nuovo ciclo di serate che il prossimo 22 maggio vedrà un nuovo capitolo nell’incontro aperto ai militanti con il Governatore Attilio Fontana per raccontare i primi giorni dell’amministrazione lombarda.

Altre serate saranno quella con tutto il gruppo consigliare della Lega a Varese e, Gambini ci sta lavorando, con Giancarlo Giorgetti per completare il quadro dei livelli di impegno politico del partito.

«Ora – spiega Gambini – cominciano anche i nuovi banchetti per i nuovi tesseramenti e il coordinamente delle attività per una dura attività di opposizione alla Giunta Galimberti. E, se necessario, siamo pronti anche alla campagna elettorale nazionale. Da molto tempo questa sede non era così partecipata dai militanti».