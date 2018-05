A chi non piacerebbe conoscere la vita nell’universo?

Per saperne di più il Rotary Club Varese Ceresio offre l’opportunità di partecipare a una serata dal tema affascinante: “L’esplorazione delle comete e la vita nell’universo”.

L’appuntamento (con ingresso gratuito) è per venerdì 4 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Santuccio in Via Luigi Sacco, 10 a Varese. L’evento assume le connotazioni di grande rilievo culturale grazie ai relatori d’eccezione.

Ad esporre l’interessante argomento saranno, infatti, la professoressa Amalia Ercoli Finzi, docente al Politecnico di Milano e responsabile dello strumento SD2 imbarcato sulla sonda Rosetta, e il giornalista Luigi Bignami, esperto di missioni spaziali ed esobiologia.