Per l’estate Flixbus parte anche da Varese

Solo pochi giorni fa abbiamo raccontato il “debutto” di Flixbus da una città del Varesotto (in aggiunta a Malpensa), con la fermata di Busto Arsizio sulla linea Torino-Zurigo.

E ora anche il capoluogo Varese avrà una sua linea con gli autobus low-cost verde fluo. È il risultato di un investimento di Morandi Tour, che attiva una linea (stagionale, per l’estate) da Varese a Bibione, sull’Adriatico.

La linea Flixbus verrà attivata il 14 giugno, fino a settembre. Partenza da Varese piazzale Kennedy (5,45, quindi dietro alle stazioni FS e FNM), con successiva fermata a Gallarate in piazza della stazione. Di qui si toccano Milano e Verona, quindi le diverse località della costa dell’Alto Adriatico: Lido di Jesolo, Eraclea Mare, Duna Verde, Lido Altanea, Porto Santa Margherita, Caorle e infine Bibione con tre fermate, fino al capolinea alle 13.30.

Sempre dal 14 giugno parte anche la linea Bellinzona-Verona, curata sempre da Morandi Tour: in questo caso tocca il vicino Canton Ticino, con la fermata di Lugano e quella (comoda per i varesini) di Mendrisio, dove la corsa verso Verona arriva alle 7.40 del mattino davanti al Foxtown. Sulla tratta verso Verona si può anche usare l’autobus verde flou per raggiungere Orio al Serio e Brescia.

Va notato comunque che l’investimento di Morandi Tour è anche più ampio: l’azienda di Varese opererà anche le linee Genova-Bolzano e Genova-Bruxelles, che però non toccano la provincia e i dintorni.