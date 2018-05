A lezione di defibrillatore in memoria dell’infermiere che non c’è più

Oggi, domenica, a Casciago presso la parrocchia si è tenuto un corso BLSD rivolto a ben 52 persone che hanno così imparato le regole basilari per eseguire in maniera corretta non solo il massaggio cardiaco, ma anche l’uso del defibrillatore.

Il Basic Life Support (in italiano sostegno di base alle funzioni vitali, noto anche con l’acronimo BLS) è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. La definizione BLS/D si riferisce al protocollo BLS con l’aggiunta della procedura di defibrillazione (che è lo standard progressivo nei corsi di formazione per soccorritori).

Giovani e meno giovani si sono cimentati nelle prove sul manichino sotto l’attenta guida degli istruttori della Croce Rossa Italiana di Gavirate.

L’iniziativa si è tenuta in memoria del l’infermiere Francesco Andreotti del 118 scomparso di recente.

del Medioverbano di cui fa parte Lorenzo uno dei figli di Francescoposizionato fuori dalla chiesa – ha commentato, responsabile centrale 118 “Soreu Laghi”. Prosegue l’impegno di tutti per sconfiggere la morte improvvisa».