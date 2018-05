A lezione di legalità: “Ragazzi a Milano la mafia esiste”

“La Mafia a Milano esiste”: questo il titolo della “lezione di legalità” che si è svolta ieri presso le scuole medie di Jerago con Orago. Ospiti dell’incontro Adriano Scudieri, sostituto procuratore in servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e l’avvocato Daniele Pizzi.

I due relatori hanno affrontato varie tematiche derivanti dalla loro esperienza professionale, raccontando ai ragazzi dell’infiltrazione della criminalità organizzata in provincia di Varese e Milano, territori all’apparenza così lontani dalle dinamiche criminali proprie del sud Italia.

Il PM Scudieri ha quindi raccontato ai ragazzi alcuni aspetti del lavoro da lui svolto per quasi dieci anni in Tribunale ad Agrigento, raccontando anche aneddoti molto coinvolgenti come quando si trovò ad ereditare un’indagine del Giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia a soli 37 anni.

La seconda parte della mattinata è stata invece dedicata al rispetto della legalità nella vita di tutti i giorni: l’Avvocato Pizzi ha quindi portato agli studenti una serie di esempi di rispetto delle regole, soffermandosi in particolare sui rischi derivanti dall’uso di smartphone, social e nuove tecnologie. Ad organizzare l’incontro l’Associazione Culturale “Volarte Italia”, rappresentata per l’occasione dal Presidente Adelio Airaghi che insieme al Preside Silvano Scaltritti ha fatto gli onori di casa per un incontro che certamente rimarrà nel cuore e nella mente dei tanti studenti intervenuti.