In libreria con i personaggi di Harry Potter

Sabato 26 maggio a partire dalle 16 la Libreria Biblios si trasformerà nel magico mondo di Harry Potter. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione italiana di Harry Potter e la Pietra Filosofale, in libreria ci sarù Hagrid, guardiano e custode dei luoghi di Hogwarts, e l’amatissima Professoressa McGranitt.

Sarà possibile fare le foto con i cosplayer: Hagrid porterà il suo magico sidecar, mentre la Professoressa McGranitt sarà impegnata ad occuparsi dei bambini che, se vorranno, potranno venire vestiti e mascherati secondo il personaggio che preferiscono. Seguiranno poi attività e giochi per grandi e piccini. L’evento è svolto in collaborazione con l’Associazione Cuori Eroi, un gruppo di volontari che ogni giorno contribuisce a portare il sorriso e la gioia nella vita dei bambini eroi.

Per avere maggiori informazioni: www.cuorieroi.it