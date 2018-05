Libri, chiringuito e pic-nic: c’è anche questo a NeverWas Radio Fest

Se le serate del NeverWas Radio Fest saranno dedicate alla musica, il programma delle giornate è invece denso di attività, workshop e interviste, pensate per rendere un pomeriggio di relax in spiaggia un momento anche di scoperta e di intrattenimento. L’appuntamento è per il 15, 16 e 17 giugno sulle rive del Lago di Comabbio, a Vergiate.

Tante le tematiche proposte: dal benessere –con workshop di mandala, yoga e musicoterapia- allo sport – con l’allenamento aperto e non pericoloso di Boxe Popolare, curato dai ragazzi del Circolo Gagarin- passando anche per la biologia e la fauna locale, l’art brut, l’architettura e le letture animate per i più piccoli. Venerdì sera anche un Instameet organizzato dalla community di Instagramers Varese.

Macro tema di questa edizione è sicuramente il riuso e l’economia circolare, declinato in moltissime delle attività pomeridiane proposte. Da segnalare il chiringuito sulla spiaggia, quest’anno progettato da filo_atelier, giovanissimo collettivo di architetti del Politecnico di Milano, le cui direttive di intervento sono state: budget e impatto zero. Il risultato sarà una struttura realizzata con soli materiali di recupero –interattiva- che si comporrà durante i tre giorni, raccogliendo le bottiglie di plastica finite.

In cartellone anche la presentazione di ben due libri: una –in collaborazione con il progetto Giovani di Valore, dedicato all’occupabilità dei giovani in provincia- sarà una chiacchierata con Francesco Cancellato, direttore de Linkiesta.it e autore del volume “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia”. La seconda presentazione sarà invece con Mirko Zullo, autore di “Nonnasballo”, romanzo agrodolce, dedicato al tema dell’Alzheimer.

Per tutta la durata del festival, poi, aperitivo in spiaggia, libri da adottare e salvare dal macero, pic nic, itinerari per passeggiate e la cucina, impeccabile, affidata quest’anno all’associazione Gent Da Curgen. Per i nostri amici pelosi, invece, da non perdere domenica Dog & Stop, l’area cagnolini a cura di Bocconcini Canini.

Venerdì 15 giugno

19:00 – Instameet – In collaborazione con Instagramers Varese

Sabato 16 giugno

Dalle 12:00 –Happy Pic Nic– Prendi quello che vuoi dalla cucina e mangialo in spiaggia!

16:00 –Cos’è l’architettura?– Con il collettivo filo_atelier

17:00 –L’arte dove non te l’aspetti– Riciclo e creatività nell’art brut – Con Gloria

Marchini di Outsider Art Now

17:30 –Armonizzarsi tra suoni e gesti– Workshop di Yoga e Musicoterapia – A cura di Gianluca Roscio e Luca Bellorini

18:00 – Animali fantastici e dove trovarli a Varese– Storie di fauna locale – Con Alessio Martinoli, ricercatore dell’Università degli Studi dell’Insubria

18:30 –I mandala del tramonto– Nuove forme con materiali di scarto – A cura di Progetto ReMida Varese

Domenica 17 giugno

Dog&Stop– Area cagnolini – a cura di Bocconcini Canini

Dalle 12:00 –Happy Pic Nic– Prendi quello che vuoi dalla cucina e mangialo in spiaggia!

16:00 –Boxe Popolare– Allenamento aperto – A cura del Circolo Gagarin

16:00 – “Nonnasballo” – Chiacchierata con l’autore Mirko Zullo – A cura di Leggiamoci Di

Torno

17:30 –Le caramelle di rossana– Letture animate per bambini – A cura di Leggiamoci Di

Torno

17:30 – “NE’ SFRUTTATI NE’ BAMBOCCIONI – Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia.“ Chiacchierata con l’autore Francesco Cancellato, direttore de Linkiesta.it. In collaborazione con Giovani di Valore e Equilibrium Network

Tutti i giorni:

Cammina! – Itinerari per passeggiate nella natura

Adotta un libroe salvalo dal macero

Cucina (anche a pranzo) – a cura dell’associazione Gent Da Curgen