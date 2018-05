Il liceo Manzoni porta in scena la lotta alla violenza di genere

La Compagnia dei viaggi del liceo Manzoni di Varese va in scena a Somma Lombardo con “Opera Soap”, lo spettacolo che vede protagoniste le storie di uomini e donne vittime di violenza di genere.

Lo spettacolo è previsto per il 18 maggio alle ore 21 in sala polivalente di via marconi 6. Rientra nell’ambito del progetto regionale “Progettare la parità in Lombardia”.