Il Liceo Tosi vola a Palermo per le nazionali di atletica leggera

Il Liceo Scientifico Tosi stacca il biglietto per le fasi nazionali di atletica che si svolgeranno a Palermo dal 22 al 26 maggio 2018. La storia continua, questa volta non con gli studenti maschi che hanno vinto i mondiali di Nancy nel giugno scorso, ma con le ragazze. E’ infatti la squadra femminile che dopo aver vinto i campionati provinciali si è aggiudicata con ampio margine di vantaggio anche le finali regionali riservato alle migliori 22 scuole della Lombardia.

Ora dovranno rappresentare la Lombardia alle finali nazionali di Palermo che si svolgeranno dal 22 al 26 maggio. Non una novità per una scuola che ormai da 7 anni consecutivi si aggiudica il prestigioso titolo di campione regionale.

Il professore Maurizio Moscheni -il loro docente allenatore- è molto soddisfatto delle prestazioni rilevate durante queste ultime gare, tanto da essere ottimista sull’esito di quelle che saranno le fasi finali nazionali. «Stiamo lavorando come ogni anno per fare del nostro meglio -dice-. Certamente questa è una squadra che può ambire ad importanti posizioni, visti gli ampi margini di miglioramento possibile. Non sarà facile salire sul podio più alto, ma noi ci proveremo con tutte le nostre forze e se ce ne sarà la possibilità potete stare certi che la coglieremo. Lo scorso anno il liceo con la categoria maschile ha raggiunto il massimo livello vincendo i campionati italiani e rappresentando l’Italia ai Campionati del Mondo di Nancy, quest’anno anche le nostre ragazze potranno incominciare a sognare questo traguardo».