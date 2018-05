Ligabue a Busto Arsizio, ecco come fare per vederlo

La sedicesima edizione del BA Film Festival si aprirà sabato 5 maggio con una serata dedicata a Luciano Ligabue che al Teatro Sociale racconterà la sua esperienza nel mondo del cinema insieme al produttore Domenico Procacci. Alla chiacchierata, condotta dal direttore artistico del Festival Steve della Casa, farà seguito la proiezione dell’ultimo film dell’artista, Made in Italy.

Serata Sold Out, maxischermo in piazza Plebiscito

Esauriti in pochissimo tempo i posti disponibili in sala, l’Amministrazione comunale e l’organizzazione del festival hanno cercato comunque di permettere al maggior numero di persone di partecipare all’evento e di accogliere l’artista in città: in piazza Plebiscito saranno posizionate circa 700 sedie e un maxi schermo per poter seguire tutta la serata anche da fuori teatro. Prima di entrare in sala, Ligabue si fermerà in piazza per salutare i fan presenti e per qualche foto per la stampa. Sarà possibile accedere alla piazza da via Dante – lato scuole Bossi/via Mazzini, a partire dalle 18.30, fino ad eseurimento posti.

Ingresso separato per chi ha il biglietto

I possessori del biglietto di ingresso dovranno invece raggiungere il teatro, che sarà aperto dalle 19.30, da via Dante – lato via Monti: la raccomandazione per chi ha il biglietto è quella di arrivare al teatro con un po’ di anticipo e di entrare entro le 20.30: “abbiamo predisposto due accessi distinti per favorire l’afflusso al teatro in maniera ordinata e agevole per tutti – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – abbiamo cercato di predisporre tutto al meglio perché sia una serata popolare, nello spirito del Festival di essere sempre più vicino alla Città. Le soluzioni che abbiamo studiato, anche con il supporto delle Forze dell’ordine, potranno mitigare l’impatto viabilistico dell’evento, nel rispetto della massima sicurezza: per garantire una serata piacevole a tutti sarà necessario il rispetto di poche e semplici regole”.

All’assessore alla sicurezza Max Rogora e alla Polizia locale, il compito di organizzare la viabilità nella zona interessata: “la zona antistante il teatro sarà chiusa sin dal mattino per permettere il posizionamento delle sedie e del maxischermo, l’allestimento dei varchi e dei check point per i controlli di sicurezza che saranno gestiti, anche con i metal detector, da un’agenzia che ha esperienza di grandi eventi a livello nazionale”.

Le vie chiuse e i parcheggi

Dalle 18.00 saranno chiuse le vie di accesso alla piazza, via Dante, via dei Mille e via Guerrazzi e saranno posizionate delle pattuglie a supporto dei cittadini agli incroci più trafficati, Dante/Mazzini e Mazzini/Foscolo. Dalle 17.30 sarà possibile parcheggiare gratuitamente ai parcheggi Monti e Ferrucci. Conclude Rogora: “Sarà senza dubbio una grande serata per la città; chiediamo la collaborazione di tutti perché tutto si svolga nel migliore dei modi”.