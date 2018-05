A Ligurno motoraduno e mostra di moto inglesi vintage

Domenica 20 maggio il Motoclub Cantello organizza la 14esima edizione del Motoraduno di moto d’epoca “Memorial Alex e Fabrizio”.

I partecipanti si raduneranno alle 8.30 a Ligurno, in largo Lanfranco da Ligurno, a pochi metri dall’albergo ristorante Madonnina, da dove partirà anche il giro turistico per tutti gli iscritti che attraverserà Cantello e i paesi limitrofi.

Durante l’evento si potrà visitare la mostra a tema dedicata alle moto inglesi, con un premio speciale per il proprietario della moto inglese più datata.

Anche quest’anno la manifestazione sarà l’occasione per premiare i partecipanti e per ricordare i soci del Motoclub Cantello che non ci sono più: «Non mancherà occasione, anche quest’anno, di premiare il pilota più giovane con la targa dedicata ad Alex Gottini e un ricordo particolare sarà dedicato a Fabrizio Andriolo, nostro amico e compagno di molti raduni. Inoltre, ogni partecipante riceverà un simpatico omaggio».

Gli organizzatori ricordano che è possibile pranzare presso il circolino di Cantello, gustando i famosi asparagi bianchi, prenotando direttamente il giorno del raduno (il numero di posti è limitato).

La mostra delle moto e il pranzo si svolgeranno anche in caso di maltempo.

QUI la locandina